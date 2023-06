Vecinos de Jesús María denuncian que convirtieron un jirón en avenida para construir un edificio de 17 pisos

Vecinos convocan marcha para ser escuchados en Jesús María

Vecinos del distrito de Jesús María reclaman estar en riesgo ante la construcción de un edificio de 17 pisos en una zona donde solo existe una infraestructura máxima de siete pisos. De esta manera, han decidido alzar su voz al sentir que sus derechos están vulnerados, debido a que se le otorgó la licencia a la empresa Lynx Constructora S.A.C. Han presentado sus reclamos ante el municipio, pero no han tenido respuesta hasta la fecha.

Esta inconformidad empieza cuando se realiza un cambio de nomenclatura del jirón Tizón y Bueno, por lo que pasó a ser una avenida. Sin embargo, no se conoce en qué fecha se hace esta modificación cuando esta zona es local y no competencia de la vía Metropolitana, manifiestan los ciudadanos.

Infobae Perú conversó con Julia Navarro Rodríguez, secretaria de la Junta Vecinal de esta zona, quien detalla todos los procesos administrativos que han realizado para que no se cambie la zonificación, pero afirma que no han logrado tener el respaldo del alcalde del distrito, Jesús Gálvez.

Informe remitido por el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP).

De acuerdo con un informe remitido por el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) y elaborado por un arquitecto, señala que es “desfavorable” la propuesta de reajuste integral de zonificación que varía de residencia de densidad media (RMD) a residencia de densidad alta (RMD).

Navarro manifiesta que solicitó a la Municipalidad de Jesús María documentos o acuerdos que acrediten la modificación de cambio de nomenclatura a través del portal de Transparencia. Sin embargo, la respuesta de la entidad fue que no cuentan con dichos oficios. “[…] no es posible atender el requerimiento de información”, se lee en documento que accedió Infobae Perú.

“El tema es que hubo cambios de zonificación posteriores a esos cambios de nomenclatura, que fueron de la primera gestión para allanar un camino para las constructoras. [...] Luego de cambiar los parámetros, le han aprobado un anteproyecto en el año 2022 a una compañía del grupo para que construya en una calle donde es angosta”, refiere.

Jesús María: vecinos denuncian que están expuestos ante construcción de un edificio

Es decir, se ha aprobado la construcción de una infraestructura de 17 pisos en donde en la zona solo existe un edificio máximo de siete pisos. De esta manera, los vecinos refieren que pone en peligro su vida. A su vez, indicaron que nunca se les informó sobre cambios. Los denunciantes afirman que toda la modificación tuvo un camino u objetivo final; precisamente, para que se brinde la licencia a la constructora.

Carta notarial contra el alcalde

La secretaria afirma que se han “quejado” desde la etapa de demolición con las autoridades municipales por la bulla y otros factores que ponen en riesgo su integridad, pero poco o nada hicieron. Indicaron que los fiscalizadores llegan para verificar sin realizar un levantamiento de acta o reporte en la comuna.

Jesús Gálvez llegó al sillón municipal por el partido de Renovación Popular, pero antes fue regidor de esta jurisdicción. Asimismo, los vecinos aseveran que la Gerencia de Control Urbano “regresó” en esta gestión, por lo que presumen que trataría de beneficiar a la constructora.

Si bien la compañía tiene el permiso para la construcción de los 17 pisos, los residentes manifiestan que sus quejas no han sido escuchadas. “Ya hemos agotado todas las vías administrativas, porque vienen y no sancionan. Ya no sabemos qué hacer, es indignante”, sostiene Navarro.

Vecinos envían carta notarial al alcalde de Jesús María para que se pronuncie del caso. Infobae tuvo acceso al documento

Es así como han decidido mandarle una carta notarial al actual burgomaestre para que pueda responder. En este sentido, piden que se “suspenda” la construcción y sea revisada nuevamente con los sustentos correspondientes.

“Suspenda la obra de construcción de la empresa Lynx Constructora S.A.C. y readecue su autorización de construcción de acorde a las normas vigentes y a los informes técnicos que vinculan su expedición; siendo que de acuerdo a las observaciones técnicas que sus gerentes conocen, la construcción referida no puede superar los siete pisos de construcción”, se lee.

En un segundo punto, se le pide que supervise las labores de la empresa, debido a que existe una “contaminación auditiva y ambiental”. Además, de que se realice una “pericia independiente y objetiva”, como también ante la demolición, señalan que afectó la infraestructura de sus viviendas, poniendo en riesgo su integridad ante cualquier movimiento telúrico.

Vecinos piden ante una carta notarial que se suspenda la licencia de construcción del edificio.

“Nosotros no nos oponemos que se construya, pero que se haga al nivel que es acorde con el plan de urbanismo y que sea aceptable. No es justo para los que vivimos colindantes, para eso hay avenidas para construir pisos altos”, señala.

“El alcalde dijo en varias entrevistas, ‘bueno pues denuncien a Quintana y al anterior que dio el anteproyecto´. ¿Cómo va a decir eso un acalde?”, cuestiona la vecina.

Navarro manifiesta que lo siguiente que harán, al no tener una respuesta de la carta notarial, presentarán una acción de amparo y acudirán a la Municipalidad Metropolitana de Lima. No obstante, refiere que hasta ese momento “ya habrán terminado de construir”.