EN VIVO: PJ anuncia si dicta prisión preventiva contra Lilia Paredes y sus hermanos

La decisión será basada en las declaraciones de las personas involucradas tomadas por el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria . En esta diligencia , la cual se llevó a cabo el pasado lunes 5 de junio, participó la esposa de Pedro Castillo de manera virtual, pues permanece en México gracias al asilo político. La profesora en todo momento afirmó que no ha cometido ningún delito y minimizó las acusaciones de Hugo Espino , quien actualmente es colaborador del Ministerio Público .

Los hermanos Paredes y Hugo Espino

Cabe recordar que las declaraciones de Espino involucran a la familia Paredes en la ejecución de las obras en las localidades menciondas. “Antes de viajar a Chachapoyas, Yennifer Paredes me llamó por teléfono para reunirnos [...] Ahí conversé con Yennifer Paredes, quien me comentó que su hermano David Paredes estaba interesado en ejecutar obras, a lo que yo le respondí que sí hay obras, se pueden trabajar los expedientes”, precisó.

En lo que concierne a la versión de David Paredes, el joven manifestó que sí conoce al empresario Espino. Incluso, le hizo un préstamo de S/ 90 mil en el año 2020, el cual fue entregado en dos partes por un tema de confianza. “S/ 70 mil deposité a su cuenta personal y S/ 20 mil me solicitó que deposite a cuenta de su hermana. En total han sido S/ 90 mil. No he hecho otros depósitos a su cuenta o a la cuenta de alguien más. Al señor Espino lo conozco desde 2019 y el préstamo lo hice en 2021″, explicó.