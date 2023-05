Universitario: ¿Edison Flores está cerca de regresar al club crema? Jean Ferrari brindó detalles

El 2016 fue el último año de Edison Flores en Universitario de Deportes.

En las últimas semanas, ha ganado cierto terreno la idea de que Edison Flores regresaría a Universitario de Deportes para jugar la segunda parte del torneo local, además de reforzarlos en una eventual clasificación a siguientes fases en la Copa Sudamericana.

Actualmente, el equipo crema se ubica en el segundo lugar del torneo apertura de la liga local. En tanto, en el plano internacional, lidera el grupo “G” de la Copa Sudamericana, jugadas tres de seis fechas.

Al respecto, el administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, fue consultado en el espacio informativo digital “Unidos x la U” sobre los acercamientos que se habrían tenido con el volante izquierdo de la selección peruana.

“[¿Se ha tenido un acercamiento con Flores?] No, ninguno. No ha habido ninguna comunicación [a la fecha]. Sí, he leído tantas cosas, he visto, incluso, hasta el monto del sueldo que va a ganar en la “U”. Nosotros con Edison Flores no hemos hablado. En noviembre del año pasado, fue la única comunicación que tuvimos con él. Y, entonces, él no podía salir del club en el que está todavía. Esa ha sido la única comunicación que hemos tenido. No hemos vuelto a tener comunicación con él”, aclaró Ferrari.

El administrador de la “U” también comentó que, en la actualidad, no están enfocados en realizar gestiones con vista a incorporaciones para el 2024, año en el que Universitario de Deportes cumplirá 100 años de fundación.

“Nosotros no estamos pensando todavía en eso. Hoy estamos en una pelea porque estamos metidos en el tema del campeonato, en que tenemos que viajar el domingo ya para enfrentar a Goiás por la Copa Sudamericana. Entonces, no estamos hoy pensando en el tema de repatriar. Sabemos perfectamente con el área deportiva los pasos que tenemos que dar y en qué momentos y ahora no es el momento de hablar de absolutamente nada de eso”, señaló en entrevista con “Unidos x la U”.

¿Incremento de precio de entradas?

En otro momento, Ferrari indicó que, debido a la importante asistencia que viene registrando Universitario de Deportes en sus partidos, los ingresos por este rubro han superado a los de derecho de TV, que usualmente representan gran parte de los ingresos de los clubes peruanos, en general.

Universitario de Deportes viene registrando destacadas asistencias en sus partidos. (Foto: Luciano Mabe)

“En los meses de marzo y abril, la unión de la taquilla del torneo internacional y local, esa suma, ha arrojado que estemos por encima de lo que pagan los derechos de TV”, detalló en “Unidos x la U”.

En esta línea, Ferrari descartó que, próximamente, se incremente el precio de las entradas para los partidos de los cremas.

“[¿Hay posibilidades que se revisen los precios de las entradas para arriba?] Muy difícil. Nosotros tenemos un plan para que la gente vaya primero al estadio. Hay que recordar que iba muy poca gente, excepto para partidos determinantes o específicos. Ante ello, elaboramos todo un plan para justamente hacer ver que no era solo un partido de fútbol, sino que era una experiencia y ahí estamos con los precios, con el tema de la fidelización. Hoy vemos el estadio lleno”, comentó.

“Hemos roto taquillas, hemos roto récords en todo, en cantidad de gente, en cantidad de ingresos. Nadie nos supera en lo que hemos hecho en cuanto al ingreso al estadio, ni en recaudación ni en asistencia”, subrayó.