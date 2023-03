Selección peruana: Julinho respaldó a Raúl Ruidíaz y mencionó el motivo por el cual no destaca en la ‘bicolor’

El exjugador de Sporting Cristal se refirió al rendimiento de la 'Pulga' ante Alemania. (Video: ESPN Perú)

La selección peruana dejó atrás la derrota sufrida en condición de visitante contra su similar de Alemania en Mainz. Fue un 2-0 que por el trámite de la contienda podría haber acabado en un marcador más abultado, entre otras cuestiones, por la formación que planteó el técnico Juan Reynoso. Pero uno de los aspectos discutidos por los hinchas y un sector de la prensa nacional fue la inclusión de Raúl Ruidíaz en el once titular. Sin embargo, su poca participación causó que sea cambiado en el entretiempo. En ese sentido, Julinho respaldó al menudo atacante y mencionó el motivo por el cual no ha podido destacar con la ‘bicolor’.

Te puede interesar: Quién es el máximo goleador de Perú que fue convocado para los amistosos ante Alemania y Marruecos

“Él sufrió críticas y muy duras. Parte del rendimiento de Ruidíaz fue por el sistema y la forma que jugó Perú. La pelota nunca le llegó. Si un jugador que está adelante, uno que fue delantero y hace las veces jugando de ‘9′, nunca le llega la pelota limpia ni clara, ¿cómo lo puedes analizar? La forma y el sistema perjudicó a Raúl Ruidíaz”, fueron sus primeras palabras en el programa Equipo F de ESPN Perú.

En eso, una de las panelistas de dicho espacio televisivo, Alexandra Horler, argumentó que la pobre prestación del delantero de Seattle Sounders se debía a su baja estatura comparada con la de los zagueros de Alemania. “El biotipo no le ayuda. Le tiraban pelotas largas y pretendían que Ruidíaz salte entre tremendos ‘teutones’ que miden más de 1.80 metros o 1.90... No se puede. Hemos visto jugadores que han sido revolucionarios como Messi que ha sido el mejor del mundo, pero no pasa con todos”, señaló.

Te puede interesar: Perú vs Alemania: Raúl Ruidíaz será el ‘9′ titular en amistoso

Julinho descartó que esa sea la razón por la cual Ruidíaz no logra asentarse en la selección peruana e insistió en que el sistema no le ayuda a sacar su mejor potencial. “No tiene nada que ver. Existen varios ‘9′ en el mundo como Aguero, Romario, la talla no tiene nada que ver. Sí la capacidad del jugador y el abastecimiento que tenga. Ahora, si tienes un jugador de 1.69 metros con dos torres a su costado y sin nadie que lo acompañe, que le dé una pelota limpia ni que lo abastezca, no tocó el balón. Sigo pensando que el mal rendimiento de Ruidíaz va por el sistema”, sostuvo.

El equipo de Juan Reynoso perdió 2-0 ante Alemania en la ciudad de Mainz. (Video: Movistar).

Raúl Ruidíaz en Perú vs Alemania

Raúl Ruidíaz fue una de las apuestas de Juan Reynoso dentro del novedoso sistema 5-4-1 que mandó al campo en el Perú vs Alemania. Y si uno saca conclusiones rápidas sin analizar los jugadores y los movimientos de los jugadores durante el partido podría decirse que es una propuesta defensiva. No obstante, pasó todo lo contrario, ya que en los primeros minutos, el combinado patrio sorprendió a los dueños de casa y tuvo algunas llegadas al arco defendido por Marc-André ter Stegen, empero, ninguna con el peligro necesario para abrir el marcador.

Te puede interesar: Juan Carlos Oblitas reveló el estado físico de Gianluca Lapadula a poco de amistosos ante Alemania y Marruecos

En ese lapso, a la ‘Pulga’ se le notó incómoda y sin poder recibir la pelota de manera cómoda o perfilada para que pueda sacar su potente remate. Tanto Matthias Ginter como Nico Schlotterbeck lo contuvieron y no sufrieron problemas en la retaguardia. El hecho que Ruidíaz no pudiera causar daño en la defensa ‘teutona’, sumado a las constantes llegadas de los de Hansi Flick en la valla de Pedro Gallese, hicieron que sea sustituido en el descanso por Gianluca Lapadula.

De acuerdo con el portal estadístico, SofaScore, el exartillero de Universitario tocó la pelota en cuatro ocasiones y disputó dos duelos aéreos, perdiendo en ambos. Asimismo, le robaron el esférico en una oportunidad, por lo que el ‘Cabezón’ optó por utilizar a un jugador de un perfil diferente, con mayor movilidad y capacidad de sacrificio.