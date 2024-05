¿Cuál es la forma correcta de cortarle las uñas a los gatos?

Las uñas de los gatos que no se desgastan lo suficiente en interiores pueden lastimar a otros al jugar, por lo que es esencial su mantenimiento (Getty Images)

Los gatos son grandes compañeros capaces de formar estrechos vínculos con sus tutores basados en el cariño y la atención. Por eso, más allá de su aparente personalidad independiente, es esencial brindarles los cuidados adecuados para que mantengan una buena salud.

En ciertos casos, puede ser beneficioso el cortarles las uñas a los gatos para evitar que se lastimen, o que dañen a otros animales o personas del hogar. Sin embargo, esto se debe realizar de manera extremadamente cuidadosa y con las herramientas correctas.

¿Cómo saber si tengo que cortarle las uñas a mi gato?

En algunos casos en los que los felinos son poco activos, tienen sobrepeso o son de edad avanzada y se movilizan menos, las uñas pueden crecer de manera desmedida y doblarse hacia la parte inferior de las patas. Esto genera lastimaduras que son un escenario prolífero para las infecciones. Además, si suelen estar solamente en interiores, puede que las uñas no se desgasten lo suficiente y terminen lastimando a otros al jugar.

Debido a esto hay que revisar las condiciones en las que se encuentran las uñas de los gatos por lo menos una vez por semana. Según expertos del Hospital Veterinario de Cataluña, una vez que las uñas retráctiles se ven sin que el gato las esté usando, es momento de cortarlas.

¿Cómo le puedo cortar las uñas a mi gato sin lastimarlo?

Las herramientas deben estar bien afiladas para evitar que la uña se quiebre al cortarla

Desde la ONG Sociedad Humanitaria de Estados Unidos, recomiendan los siguientes pasos a seguir para cortarles las uñas a los gatos de manera segura.

Primero se debe encontrar la herramienta correcta que se ajuste tanto a las necesidades del tutor como del gato. Siempre debe estar bien afilada para evitar que la uña se quiebre al cortarla y pueda lastimar al felino.

Si el gato fue acostumbrado a esta práctica desde bebé, es probable que no presente mucha resistencia. De no ser así, probablemente no se sienta cómodo con el que tomen sus extremidades e intenten cortarle las uñas. Los expertos aclaran que no hay una manera “correcta” de contener a un gato en esta situación, simplemente se debe lograr una forma de restricción que sea firme, pero cuidadosa. “Si tratas de cortarle las uñas a tu gato por tu cuenta, trata de apoyarlo en el pliegue de un brazo mientras sostienes una pata con la otra mano. O bien, coloque al animal sobre una mesa y levante una pata a la vez” explican.

Los gatos que viven en interiores necesitan rascadores para evitar que dañen muebles al afilar sus uñas (Getty Images)

Si una segunda persona ofrece su ayuda podría ser mejor, tanto para sostener al gato como para distraerlo y lograr que el proceso sea más ameno.

Es importante exponer las garras de manera correcta al presionar en las almohadillas hasta que estén completamente visibles. Se debe cortar lo más cerca de la punta posible, ya que en la base de la uña se encuentran vasos sanguíneos y tejidos extremadamente sensibles que no deben cortarse ya que sangrarían.

Está bien si no se logran cortar todas las uñas a la vez. Se debe priorizar la comodidad del gato, y parar si se nota que está muy molesto. Es recomendable darle premios en forma de comida al terminar de cortarle las uñas para mejorar su estado de ánimo.

¿Qué hacen los gatos con sus uñas?

Cortar las uñas de los gatos puede ser necesario para evitar que se lastimen a sí mismos o a otros animales y personas (Imagen ilustrativa Infobae)

Las uñas de los gatos les son útiles para desarrollar distintas actividades esenciales. Normalmente las utilizan para capturar presas, defenderse o trepar. Suelen desgastarlas al caminar o al rascar ciertas superficies.

Si salen frecuentemente al exterior, es probable que rasquen árboles. Por otro lado, si se mantienen en el interior pueden llegar a arañar muebles, a menos que se les compre un rascador o algún objeto específico para que realicen esa acción.

Al llevar a cabo estas actividades, la capa más externa de las uñas se cae y deja expuesta una nueva capa que se encuentra por debajo. De esta manera ellos afilan sus uñas y las mantienen de un largo saludable, listas para continuar cumpliendo con sus funciones.

¿Por qué no se deben cortar los bigotes de los gatos?

Los bigotes de los gatos son esenciales para captar vibraciones y medir distancias (Wikimedia/Martin Bahmann)

Los bigotes son un elemento vital para los gatos, ya que los utilizan para captar vibraciones y medir, de esta manera, distancias para caminar, cazar o saltar. Suelen tener 24 en total, distribuidos de manera simétrica en cada lado del hocico, pero también pueden crecer arriba de los ojos, debajo del mentón o incluso cerca de las patas.

Poseen terminaciones nerviosas en la raíz que detectan cambios en el aire a través de los bigotes y envían esa señal al cerebro. Debido a esto, los necesitan para poder moverse en distintos entornos y, aunque poseen una gran capacidad para ver con poca luz, también los ayudan a navegar espacios oscuros.

No se le deben cortar o arrancarle los bigotes a los gatos ya que se les estaría quitando una de las maneras que tienen de adaptarse a sus alrededores y, por ende, de sobrevivir y moverse con facilidad cotidianamente.