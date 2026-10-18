Opinión

Educación: una agenda prioritaria para el desarrollo de la Argentina

La pobreza de aprendizaje afecta a una mayoría de alumnos, según el diagnóstico que atribuye al sistema escolar un deterioro profundo pese a la ampliación de la cobertura y la escolarización

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Una imagen de la audiencia del último Coloquio de IDEA
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Durante décadas, la Argentina construyó un sistema educativo que fue motivo de orgullo y una herramienta central para la movilidad social. Sin embargo, no logramos sostenerlo y el país atraviesa un deterioro profundo de los aprendizajes que no podemos seguir aceptando.

Seis de cada diez niños argentinos se encuentran en situación de pobreza de aprendizaje. Esto quiere decir que llegan a los 11 años sin desarrollar las habilidades básicas de lectura comprensiva. En las últimas décadas, las políticas educativas lograron extender la cobertura y los años de escolarización, pero no alcanzan su objetivo central que es garantizar aprendizajes efectivos.

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El desarrollo económico y social del país, la generación de empleo, la innovación y la movilidad social requieren un sistema educativo que funcione. Por eso, la crisis educativa que atraviesa la Argentina nos obliga a involucrarnos para buscar soluciones.

Desde IDEA creemos que el sector empresario tiene la responsabilidad de contribuir a que la educación vuelva a ocupar un lugar prioritario en la agenda pública.

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Seis de cada diez niños argentinos se encuentran en situación de pobreza de aprendizaje

¿Por qué nos involucramos? Porque no hay desarrollo sostenible sin educación. Las empresas necesitan personas con conocimientos y capacidades para innovar, producir, incorporar tecnología y generar valor. Pero, por encima de eso, creemos que cada niño y niña debe tener la oportunidad de aprender, desarrollar su potencial y construir su futuro. La educación es una de las principales condiciones para el desarrollo de toda la sociedad.

Cada año que pasa sin revertir esta situación es una oportunidad perdida. Las brechas educativas de hoy se transforman mañana en brechas de ingresos, de empleo y de desarrollo. Por eso, queremos que la educación sea una prioridad sostenida.

Junto con Argentinos por la Educación, identificamos seis prioridades para abordar la emergencia educativa. Las presentamos en el 62° Coloquio, bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”. Ahora buscamos dar un paso más: poner esta demanda en el sistema. Lo hacemos con el respaldo de 60 organizaciones empresarias y la sociedad civil que nos acompañan en esa iniciativa que trasciende sectores y actividades.

Las tres primeras prioridades buscan atender la emergencia y recuperar las condiciones necesarias para garantizar los aprendizajes. Las tres restantes apuntan a revisar aspectos estructurales del sistema para hacer posible una transformación sostenida.

  1. Recuperación de aprendizajes fundamentales. Casi la mitad de los estudiantes de tercer grado no comprende lo que lee y los resultados en matemática muestran un retroceso similar, con brechas amplias entre provincias, sectores de gestión y niveles socioeconómicos. Necesitamos establecer como objetivo prioritario la mejora urgente de los aprendizajes, especialmente en alfabetización inicial y matemática en la escuela primaria. Para eso, es fundamental consensuar y difundir una base curricular nacional que permita identificar qué debe saber cada estudiante en cada grado y año, y que ayude a las familias, los docentes y los equipos de gestión a monitorear los avances y exigir resultados.
  2. Sistema de información y transparencia educativa. Necesitamos construir un sistema integral de información que permita tomar decisiones basadas en evidencia en todos los niveles, desde la Nación hasta el aula, con datos confiables, accesibles y publicados de manera periódica y oportuna.
  3. Condiciones básicas para la enseñanza y los aprendizajes. La infraestructura escolar, el equipamiento y el tiempo efectivo de clase son condiciones indispensables para garantizar el derecho a la educación. Sin embargo, falta información actualizada, consolidada y pública sobre la infraestructura y el equipamiento disponibles, así como sobre la cantidad de días de clase reales y las horas efectivamente dictadas. Es necesario garantizar más y mejor tiempo de aprendizaje y establecer condiciones básicas de infraestructura y equipamiento en todas las escuelas del país.
  4. Rediseño del federalismo educativo y fortalecimiento de la autonomía escolar. La coordinación entre la Nación y las provincias arrastra tensiones históricas, responsabilidades poco claras y dificultades para cumplir las metas de inversión. Necesitamos un nuevo acuerdo federal que permita alinear responsabilidades, recursos y resultados. Al mismo tiempo, las escuelas estatales y sus equipos directivos deben contar con mayor capacidad para tomar decisiones sobre su funcionamiento y sus proyectos pedagógicos, con una rendición de cuentas centrada en los resultados educativos.
  5. Reformulación de la carrera profesional docente. Los docentes asumen la responsabilidad de enseñar en condiciones desafiantes y muchas veces sin las herramientas, el reconocimiento salarial y el apoyo estatal suficientes. El régimen laboral vigente, basado principalmente en la antigüedad, ofrece pocas alternativas de desarrollo profesional que no impliquen alejarse del aula, mientras que la profesión enfrenta una pérdida de prestigio social. Es necesario impulsar una discusión federal para modernizar la carrera docente, mejorar las condiciones de desarrollo profesional y fortalecer la calidad, la motivación y la gestión del sistema.
  6. Adaptación del sistema educativo a la inteligencia artificial y las transformaciones del mundo del trabajo. Los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial, la automatización y la nueva economía del conocimiento plantean desafíos que la escuela no puede ignorar. Sin embargo, los diseños curriculares no siempre se actualizan con la velocidad necesaria para incorporar las competencias que exige este nuevo escenario. Necesitamos promover una actualización integral del sistema educativo que prepare a los estudiantes para comprender estos cambios, desarrollar nuevas capacidades y desenvolverse en un mundo laboral en permanente transformación.

El año próximo, es un año de elecciones presidenciales. Nuestra expectativa es que estas prioridades estén presentes en la agenda y los debates de todos los candidatos y que haya un compromiso de la dirigencia para revertir la crisis educativa.

La Argentina necesita mejorar su sistema educativo para recuperar la capacidad de proyectar su futuro. Como representantes del sector empresarial y la sociedad civil vamos a estar sosteniendo esta demanda hacia el sistema político.

Estamos convencidos de que no podemos aceptar como inevitables resultados que pueden -y deben- mejorar, y que hoy necesitamos tomar decisiones que van a dar más oportunidades a las próximas generaciones.

Organizaciones que acompañan la iniciativa:

Argencon; ACDI; ADEEPRA; Aldeas Infantiles; Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS); Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE); Asociación de Bancos de la Argentina (ABA); Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra) y Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (Cedim); Asociación Empresaria Argentina (AEA); Barbechando; Bolsa de Comercio de Rosario (BCR); Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (Caesi); Cámara Argentina de la Construcción (Camarco); Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME); Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM); Cámara de Comercio Sueco Argentina (CCS); Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña de la República Argentina (Cambras); Cámara Empresaria de Ambiente y Sostenibilidad (Cemas); CIPPEC; Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; Conciencia; Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP); Consejo Empresario Mendocino (CEM); Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal); CREA; Educación para Compartir; Enseñá por Argentina; Escuela Técnica Roberto Rocca; Fe y Alegría Argentina; Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Facpce); Fonbec; Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA); Fundación Argentina Debate; Fundación Córdoba Mejora; Fundación Franciscana; Fundación Global; Fundación LibreMente; Fundación Lugar por la Educación Argentina; Fundación Mano Amiga; Fundación María de Guadalupe; Fundación Poder Ciudadano; Fundación Potenciar Solidario; Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF); Fundación San Genaro; Fundación Varkey; Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE); Hablemos de Bullying; ITBA; Minkai; Proyecto Desconfío; Red de Acción Política (RAP); Red de Educadores Innovadores; Sociedad Rural Argentina (SRA); Somos Pymes; Tramared; Unión Industrial Argentina (UIA); United Way Argentina; Volando Alto; Voy con Vos; y Voy en Bici.

La autora es directora ejecutiva de IDEA

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