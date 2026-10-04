Opinión

Del futuro prometido al viejo miedo conocido

El Gobierno endurece su relato mientras la economía profundiza las dudas sobre la viabilidad del programa libertario

Discurso del Presidente Javier Milei en el Coloquio Idea 2026
Javier Milei en el Coloquio de IDEA
Guardar

El presidente Javier Milei enfrenta un presente plagado de malas noticias y atravesado por desafíos que parecen no encontrar posibilidad de ser atendidos dentro de los rígidos márgenes de un modelo económico que no está dispuesto a flexibilizar.

Si la semana pasada fueron los indicadores de pobreza (32,3%) y caída de la actividad (2,9%) medidos por el INDEC los números que tuvieron mayor gravitación, esta semana pasó lo mismo con una nueva escalada del riesgo país, que subió 18% en el último mes, y —en menor medida— con la difusión de la última medición del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que mide la Universidad Torcuato Di Tella, que da cuenta de una caída del 21% en la confianza en el gobierno desde diciembre pasado.

PUBLICIDAD

Sin embargo, ante lo que para muchos parece evidente, no solo por lo que evidencian los indicadores económicos sino fundamentalmente por lo que se percibe y padece en la vida cotidiana, el Presidente parece haber elegido el camino de una suerte de negacionismo estadístico. Lo expresó Milei durante sus más recientes “road shows” en Nueva York y París, y lo ratificó el cada vez más desdibujado vocero presidencial Adrián Ravier, al señalar que los datos que publica el INDEC están dando “cualquier cosa”.

Una actitud, por cierto, muy consistente con un liderazgo que siempre se ha mostrado afecto a la asignación de responsabilidad en “otros”, e incluso a la denuncia de supuestas y disparatadas conspiraciones, ya sea como recursos discursivos para negar situaciones negativas o como evidencia de un profundo ensimismamiento y desacople con la realidad. En fin, que cada lector saque sus propias conclusiones.

PUBLICIDAD

Lo cierto es que si Milei y su equipo económico planeaban con sus visitas a Nueva York y Paris renovar las expectativas de unos mercados que llevan semanas dando cuenta de las dudas o la cautela respecto a la sustentabilidad y el futuro del modelo, la tarea no parece haber sido efectiva y se amplifica la incertidumbre y se potencian las especulaciones al calor de un clima electoral que el propio gobierno parece haber adelantado.

En un contexto en donde, como señaló el propio Caputo en el coloquio de IDEA de Mar del Plata, pese a la caída de la actividad, el empleo, el consumo y los salarios, el plan del gobierno es continuar aferrado a la restricción monetaria para controlar la inflación y el dólar, se avecinan meses complejos.

Sin “plan platita”, con menos margen para jugar un “as bajo la manga” como el salvataje estadounidense de octubre pasado, y con un modelo económico que no pareciera dar lugar a la posibilidad de “sacar conejos de la galera”, a poco más de un año de las elecciones, el gobierno comienza a recurrir a otras estrategias para evitar un desgaste mayor y recrear expectativas que, como señaló Milei en su discurso en la Argentina Week en París, se desplazan a un 2028 que, según el presidente, si lo reeligen “será el mejor año económico de la historia argentina”.

Una de estas estrategias, por cierto en absoluto nada novedosas, quedó en evidencia esta última semana. Se trata de una variante de la vieja y conocida apuesta por la polarización y el “riesgo K”, esta vez centrado en Kicillof. Se trata de un matiz también previsible, habida cuenta de las inocultables intenciones electorales del gobernador bonaerense, a quien el gobierno parece haber subido al ring como principal candidato opositor.

La premisa que subyace a esta operación discursiva es harto conocida: que aún con una caída en la imagen y niveles de aprobación de gobierno, la invocación al retorno de un modelo emparentado con el pasado, estimule a votantes que quizás, aun sin estar satisfechos con la situación actual, prefieran que Milei reelija con tal que pierda el kirchnerismo.

El problema o, más precisamente, el desafío que enfrenta esta “revisitada” estrategia no deja de ser a todas luces evidente. En primer lugar, sin grandes ajustes en un modelo que muy difícilmente redunde en una recuperación económica que se sienta en el “metro cuadrado” de amplios sectores del electorado y, fundamentalmente, de la golpeada clase media, la apelación al “blanco y negro” con otro candidato se torna más difícil. En segundo lugar, con la restricción monetaria como fórmula “mágica” para contener la inflación se avecina un 2027 con un mayor ajuste que seguirá impactando en los sectores ya golpeados, no alterando la percepción actual de ganadores y perdedores del modelo. Por último, en este contexto, todo ello convivirá con una apelación cada vez más difícil a una renovada paciencia ante una transformación que llegará más adelante.

Ante estos problemas y la incertidumbre reinante, es lógico que comiencen a tomar forma diferentes ensayos y discursos opositores que busquen capitalizar ya no tanto las formas o el estilo de liderazgo presidencial, sino la realidad económica y su impacto social. No hablamos ya únicamente del gobernador bonaerense, sino también del sondeo de nuevos outsiders, los cada vez más recurrentes desmarques de una Bullrich que se muestra “más comprensiva” frente al clima social sin resignar la prédica promercado y aperturista, y la mayor cautela de gobernadores otrora aliados y dialoguistas que dudan en acompañar las ambiciosas reformas legislativas de un presidente que ya no tiene asegurada la reelección.

Temas Relacionados

Javier MileiAxel KicillofPolítica monetariaRiesgo país

Últimas Noticias

Institutos penales para la libertad

En un tiempo en el que la palabra “libertad” aparece constantemente en discursos políticos, debates sociales y conversaciones cotidianas, la filosofía vuelve a plantear una pregunta tan antigua como necesaria: ¿de qué hablamos cuando hablamos de libertad? A esa pregunta debemos responder con otra: ¿en qué ámbito? O, dicho de otro modo, ¿libertad para qué?

Institutos penales para la libertad

¿La IA ya es de nivel humano? Depende de qué se entienda por eso

En un mes se anunciaron la “era de la AGI” y la “era de la superinteligencia”, mientras OpenAI frenaba un modelo que se salía de lo autorizado. Qué significa cada palabra y cómo se mide

¿La IA ya es de nivel humano? Depende de qué se entienda por eso

Discapacidad: de la emergencia a la autonomía

Cómo construir un sistema que proteja sin depender del estado de excepción

Discapacidad: de la emergencia a la autonomía

El poder de un abrazo: acercarnos al otro puede cambiar el rumbo de la humanidad

En el marco del octavo centenario de la muerte de San Francisco de Asís, la iniciativa “Un abrazo por la humanidad” nos recuerda que la fraternidad se construye a partir de decisiones y acciones diarias.

El poder de un abrazo: acercarnos al otro puede cambiar el rumbo de la humanidad

20 años de ESI: solo la ley no garantiza el derecho

Sin presupuesto, metas ni formación docente, una política clave para cuidar infancias pierde alcance justo donde más se necesita

20 años de ESI: solo la ley no garantiza el derecho

DEPORTES

Pablo Álvarez: “El fútbol te mastica durante 20 años y te escupe a los 35″

Pablo Álvarez: “El fútbol te mastica durante 20 años y te escupe a los 35″

Es la joya de Ferrari y tiene una “velocidad increíble”: quién es el brasileño que está a un paso de debutar en la F1 en lugar de Ocon

El demoledor nocaut del argentino Esteban Ribovics en la UFC: derribó tres veces a su rival y ganó en el primer round

Franco Colapinto largará 21° el GP de Baréin de Fórmula 1 en Malasia

La agenda de la selección argentina tras la goleada ante Burkina Faso y la previa de la despedida de Lionel Messi

TELESHOW

Del fanatismo por Casi Ángeles a protagonizar una novela en Argentina: el nuevo desafío de la artista israelí Noa Kirel

Del fanatismo por Casi Ángeles a protagonizar una novela en Argentina: el nuevo desafío de la artista israelí Noa Kirel

A 40 años del disco debut de Los Fabulosos Cadillacs: el nombre que dejaron en el camino, los sacos robados y el show que cambió todo

Cecilia de Bucourt volvió a Buenos Aires para impulsar su carrera como actriz: “Si algo no me hace feliz, paro y me reinvento”

Nicolás Giacobone, el guionista detrás de la última película de Tom Cruise: “La crisis del cine argentino es desastrosa”

Lali Espósito tuvo su tercera despedida de soltera: del guiño a Leo Mattioli al inesperado show de Sandro

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos instó a Etiopía y Eritrea a frenar la escalada con los rebeldes de Tigré y pidió retomar el diálogo

Estados Unidos instó a Etiopía y Eritrea a frenar la escalada con los rebeldes de Tigré y pidió retomar el diálogo

Emmanuel Carrère: “Escribir no te da todos los derechos; no es necesario llegar a viejo para tomar conciencia de cierto límite moral”

Cuenta regresiva para el Nobel de Literatura: las chances argentinas, los favoritos de siempre y todo lo que hay que saber

Familiares denuncian el deterioro de las condiciones de guardabosques mayangnas presos en Nicaragua

La Policía Nacional Civil de Guatemala captura a dos hombres tras el ataque armado contra un repartidor en Ciudad Quetzal