Influencers sin rostro: la nueva tendencia que llega para romper todo lo que pensábamos de las redes sociales

El gran desafío para los creadores es resaltar y captar la atención de followers ávidos por novedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un halo de misterio e intriga rodea a los perfiles de los influencers sin rostro, como es el caso de La Vecina Rubia con 3,1 millones de seguidores y más de 4 mil publicaciones que, por el momento, no revelaron información suficiente para desenmascararla. Además de ser una creadora de contenido encubierta, es la pluma detrás de cuatro novelas. Pese a los intentos, nadie conoce su verdadera identidad y ese es precisamente el motivo de su éxito.

Cuando escuchamos hablar de ‘influencers’ es probable que pensemos en perfiles famosos con gran cantidad de seguidores en las redes sociales y personalidades que reconocerías en la calle. Pero existen tantos contenidos y nichos de interés como dinámicas y formas de interactuar. La originalidad es la clave. Por eso, una de las inesperadas tendencias del momento es el anonimato.

¿Es posible ser viral sin revelar tu identidad? Conocé los secretos detrás de este formato que está transformando el ecosistema digital y generando nuevas formas de interactuar con los usuarios.

El magnetismo de los influencers anónimos

Existen más de 18,9 millones de influencers de Instagram en América Latina y es un mercado que continúa expandiéndose: para 2024, datos de Statista prevén que alcanzará la cifra récord de 24 billones de dólares. En medio del auge, el gran desafío para los creadores es resaltar y captar la atención de followers ávidos por novedades.

Si bien una estética fuerte y creativa es fundamental para generar contenido atractivo, eso no necesariamente va de la mano con la exposición personal. Existen cada vez más perfiles anónimos que alcanzan millones de seguidores y altas tasas de engagement sin mostrar su identidad.

Existen más de 18,9 millones de influencers de Instagram en América Latina y es un mercado que continúa expandiéndose: para 2024, datos de Statista prevén que alcanzará la cifra récord de 24 billones de dólares

Un influencer anónimo es aquella cuenta que centra sus publicaciones en contenido temático, diversas narrativas, historias visuales, o una estética que genera identificación; pero no se centra en una persona o creador. Tiene voz propia, pero no muestra su rostro, ya que el protagonista son sus ideas. ¿Por qué triunfan estas cuentas que no se basan en la imagen personal?

Los 7 motivos detrás del éxito de los influencers anónimos

Camino a convertirse en una forma más rentable de ganar reconocimiento, los perfiles anónimos cuentan con una serie de ventajas que pueden transformarlos en los futuros protagonistas de las redes sociales, en especial de las estrategias de marketing:

Cultivan una identidad de marca basada en la calidad y el contenido significativo.

Crean un misterio que provoca curiosidad y un mayor adeptos..

Preservan la privacidad del creador, la autenticidad y reputación de la marca.

Tienen un menor costo, al enfocar la inversión en el producto y no en la fama.

Brindan más escalabilidad y viralización a los posteos, tratándose de contenido adaptable.

Generan una conexión con una audiencia más amplia, que se siente identificada con el mensaje sin estereotipos o barreras culturales.

Mientras muchos creadores y marcas centran su estrategia en la personificación, compartiendo un alto grado de intimidad con sus seguidores, existe otro camino para conectar con el público apelando a la fuerza del contenido por sí mismo.

Un influencer anónimo es aquella cuenta que centra sus publicaciones en contenido temático, diversas narrativas, historias visuales, o una estética que genera identificación; pero no se centra en una persona o creador

Impacto

Las estrategias de marketing sin rostro son una tendencia que está cobrando fuerza en las redes sociales, impactando en la economía de los creadores. Son un respiro ante cientos de miles de miradas personales que abruman a los consumidores en TikTok, Instagram y distintas plataformas.

La misión de los influencers es aportar valor a sus seguidores, construir comunidad en torno a un tema, interés particular o narrativa visual. Lograrlo sin exponer tu identidad posiblemente sea un desafío a la creatividad, que requiere mayor planeación y consistencia. Sin embargo, la lealtad del vínculo con tu público puede resultar incluso más fuerte y duradera: sus cuentas registran tasas de engagement hasta un 25% más altas en comparación con los creadores tradicionales.

Ante millones de seguidores que demandan autenticidad y transparencia en los posteos de productos, ser un perfil anónimo puede ser la respuesta para ofrecer contenido honesto.

La autora es co-fundadora de WE LOVE MEDIA