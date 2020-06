Hace poco vi una norma del nuevo gobierno que habilitaba la vuelta a los expedientes en papel cuando el “sistema informático no anduviese”. Me sorprendió. ¿Habrán echado a los profesionales que trabajaban en la informática del Estado? Ellos no demoraban ni media hora en arreglar cualquier “no anduviese”. O, quizás, prefieren el papel porque la electrónica no se puede violentar. No quiero pensar mal. Pero ese regreso al papel me suena a sustituir a los epidemiólogos del coronavirus por la “curandera” que atendía al Inodoro Pereyra de Fontanarrosa.