Cada vez más se hace evidente que Alberto Fernández gestiona algunas áreas y se ocupa del Covid-19, y que CFK y sus acólitos manejan una agenda propia que lo deja afuera. La crisis por la liberación de presos peligrosos, alentada por los alfiles de CFK, lo dejó muy claro. El Presidente, mientras tanto, se enamoró de su precaria dicotomía -salud o economía- y lleva a esta última a una destrucción que no tiene precedentes. La cantidad de nuevos pobres que habrá después de esta cuarentena generará mas daño que el virus. La idea de que el mundo cambiará después de esta crisis y que eso beneficiará a la Argentina es una idea sin ningún asidero. El escritor francés Michel Houellebecq escribió esta semana una fantástica carta pública, cuyo último párrafo proclama: “No nos despertaremos, después del encierro, a un mundo nuevo; será lo mismo, sólo un poco peor”. Creo que sucederá precisamente eso. El mundo saldrá más pobre de esto, pero Argentina será uno de los lugares donde más se sufrirá. La catástrofe del Estado argentino inútil y carísimo pasará una factura enorme. La credibilidad internacional argentina está bajo mínimos. Para los que creen en los milagros que pregonan los populistas, les advierto desde ahora que el golpe será enorme. Los países que saldrán mejor parados serán, naturalmente, aquellos que hacen bien las cosas y los que despiertan confianza en el mundo. Argentina no se encuentra en ninguno de los dos grupos. A no ser que la política argentina entienda, de una vez por todas, la necesidad imperiosa de hacer reformas estructurales, desterrar las mafias de dentro del Estado y disminuir la presión fiscal a quienes trabajan, las cosas irán de mal en peor. Países como Alemania han tomado medidas de alivio fiscal de todo orden. La diferencia con Argentina no es simplemente que sea un país más rico; la diferencia esencial en el mundo hoy se da dramáticamente entre los que hacen las cosas bien y los que las hacen mal.