Pueden emitir dictámenes a requerimiento de las autoridades o por iniciativa propia. Los CES no debaten por lo general cuestiones de coyuntura, como salarios, por ejemplo. Su función es intervenir cada vez que Gobierno o Parlamento definen proyectos de ley que regulan materias socioeconómicas y laborales. En los proyectos de ley más importantes, aunque su dictamen no es vinculante, su opinión no puede ser eludida por las autoridades.