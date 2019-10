Quizás llego tarde, porque lo que abunda entre nosotros es gente despierta. Y como no leo las noticias todos los días, a lo mejor me perdí una declaración que ya anticipó esta modesta reflexión mía. Hecha esta salvedad, digo que ha llegado la hora de reescribir el Martín Fierro. Como están las cosas, hoy por hoy, muchos de los versos de José Hernández son políticamente inaceptables. Por ejemplo, el 469: “Y cuando se iban los indios / con lo que habían manotiao /salíamos muy apuraos / a perseguirlos de atrás / si no se llevaban más / es porque no habían hallao.