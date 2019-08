Pero no es sólo tu información bancaria (que puede ser lo más sensible que tengas para guardar en la red) lo que puede estar en peligro. Una investigación del New York Times reveló que Facebook les permitió acceder a más 150 empresas a los datos personales de sus usuarios, violando sus propias políticas de privacidad, así como acuerdos que tenia con la Comisión Federal del Comercio desde 2011. Esos acuerdos explícitamente prohibían compartir esa información.