Toda investigación científica tiene un impacto social. La ciencia básica, aunque algunos la critican por considerar que al no tener aplicación directa no debería ser objeto de inversión, también. Estas investigaciones, guiadas por el interés y la curiosidad de la comunidad científica, amplían las fronteras del conocimiento y nos ayudan a entender el mundo que nos rodea. Insistimos, es un error pensar que el teléfono celular, los satélites o los medicamentos han salido de la mente de gran inventor aislado, iluminado y brillante. Una innovación es siempre el producto de años y años del trabajo acumulado de muchísimos científicos que generaron investigaciones que no tenían un uso práctico inmediato, pero sin las cuales no se podrían haber logrado los desarrollos tecnológicos actuales. Vender servicios que se incorporan a productos más sofisticados que luego compramos no está mal, pero es mera subsistencia. ¿Es bueno tenerlos? Sí. Pero no confundamos eso con desarrollo, porque es una trampa. Por otra parte, debemos lograr que una parte de nuestros investigadores comiencen a generar aplicaciones de las investigaciones básicas que se desarrollaron durante décadas de investigación en Argentina.