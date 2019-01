Ya no caben dudas, según los cálculos que las colocaciones agrícolas fuera de nuestras fronteras será un 15 por ciento mayores que las de 2018 y los ingresos superarían los 60.000 millones de dólares. Pero todos saben que el dólar fluctuante y en baja, las retenciones y la falta de crédito más los apretones financieros e impositivos impedirán una expansión exportadora como la que se merece la Argentina. Lo más grave es que no se han conseguido nuevos mercados, no hubo misiones de expertos negociantes para atraparlos, ya.