Y no se tapan la cara cuando proponen leyes contra la homosexualidad y consideran que la independencia de Cataluña socava la identidad española. Ideológicamente no tienen un programa sólido ni experiencia de gobierno. Vociferan consignas sueltas, y son, al igual que en el resto de Europa producto de la profunda crisis económica financiera del 2007/ 2008. Demasiada desocupación en España, jóvenes que no encuentran su destino y la corrupción han convertido a la península en un hervidero de críticas y protestas.