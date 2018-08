Mauricio Macri se debe estar preguntando a estas horas por qué no hizo al comienzo de su mandato las tres cosas que tuvo que hacer tarde y de apuro: a) pedir la ayuda del Fondo Monetario, no sólo para conseguir respaldo y crédito barato, sino como símbolo para transmitir la gravedad de la situación y avanzar decididamente en un ajuste irremediable. b) promover por todos los caminos el accionar de la Justicia y c) reclamar el apoyo contundente como el de ayer de quienes son los más interesados en que el país vuelva a tener esperanzas.