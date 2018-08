La lista es interminable. En todo lo que no produce la tierra por sí sola, en todo lo que no produce nuestra naturaleza, está la ciencia. Somos lo que somos por la ciencia. Y podríamos estar mejor si invirtiéramos en ciencia. Porque la ciencia es eso, una inversión, no un gasto. Lo que se ve es una marcha atrás con la inversión. Para el Gobierno, evidentemente, la ciencia no es una prioridad.