Y huyen también, porque no ignorantes de estas consideraciones, muchos de los sectores involucrados, o los aún no descubiertos, expertos en esto de crear ambientes, cambiar percepciones y hacer lobby, están agitando y agrandando las consecuencias desastrosas que pueden devenir de esta cruzada de saneamiento que comenzó de casualidad, pero que ahora no puede parar ni pararse. Y habrá que ver quién es quién cuando surja la discusión y la investigación sobre los movimientos in and out de los fondos involucrados, que tal vez sean mucho más importantes que los que figuran en los cuadernos de un chofer precario. Ese grupo también tiene miedo de que Argentina se vuelva decente, no sabría cómo sobrevivir en ese contexto.