1. La resistencia. El silencio fruto de una decisión libre y pensada tiene un enorme caudal de resiliencia. Cuando las palabras no bastan, no llegan, o no se escuchan, su ausencia voluntaria incorpora un gesto desafiante hacia lo establecido, hacia el poder. El silencio puede ser atronador y denunciar de manera más efectiva que muchas palabras. Callar también es resistir con un coraje especial.