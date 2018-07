Cuando tuve que darle una respuesta, luego de esta feroz devaluación le dije que ni siquiera iba a poder comprar algo bueno poniendo el doble de dinero, es decir 16 mil pesos. Hoy con esa suma no se llega a comprar un equipo con procesador Intel i5, ni que hablar con un i7 (que ya no es lo último de lo último). Otro cantar es la memoria RAM y el almacenamiento de disco duro o sólido. Algo que recién empiece a cumplir las expectativas de mi amiga ronda los 23 mil pesos. Es decir, casi un sueldo completo, y para algunos es más que un sueldo, lo que es imposible. Todavía no llegamos al punto "pago en cuotas".