Tal reconocimiento no cambia demasiado el panorama. Las ideas que se están barajando hasta ahora para cumplir con el plan conjunto con el FMI no parecen concurrir a modificar seriamente ni el modelo propio ni el heredado, tanto por el temor a perder el favor del electorado como por la oposición frontal del peronismo amébico que lo cerca políticamente y que solo le permitirá hacerle transfusiones a la economía para que no muera, pero no ensayar cura alguna, y así hacerlo llegar con el máximo deterioro a las elecciones. Le faltaron, empero, algunos arrepentimientos.