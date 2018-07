En un aspecto más técnico, los funcionarios no tienen demasiado conocimiento de la intimidad de los presupuestos, ni siquiera de las necesidades del país en cada área. No se ha hecho nunca un estudio, aunque fuera teórico, del modelo de país y un consecuente presupuesto base cero, que resultan imprescindibles en todos los rubros. El lector seguramente elegirá media docena de ejemplos que fundamenten esta afirmación. Esa tarea permitiría analizar las reducciones y las adecuaciones de modo racional. Al no existir tal instrumento, ni siquiera acuerdo alguno sobre el modelo país, la discusión se vuelve disputa. Una lucha de poder, amenazas y trueques que terminan por reflejarse en este juego de operaciones de prensa y comunicación que se originan en todos y cada uno de los sectores interesados. No se está haciendo un plan. Se está regateando en vivo y en directo como un mercado persa.