No obstante, es aquí cuando decimos que jamás hubo una filtración de datos ni robo, por lo menos hacia los usuarios. La información que se obtuvo fue recolectada por una aplicación que los usuarios en algún momento entregaron en Facebook, que si bien tenía debía protegerla, no era información que se les robó a los usuarios. En todo caso se le robó a Facebook por parte de quien desarrolló la aplicación. Y en su momento, cuando la red detectó la situación, no hizo más que solicitarle a Cambridge Analytica que borrara la información, cosa que obviamente nunca sucedió. Hace unos años, un especialista en seguridad informática de nuestro país, Nicolás Ogawa, también advirtió una falla de seguridad similar a Facebook y la empresa, lejos de corregirla, respondió que no lo haría alegando que era una funcionalidad más.