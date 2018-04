Por primera vez voy a relatar un hecho que en su momento generó muchas críticas. Me estoy refiriendo a que en las 25 placas de granito negro donde están grabados los nombres de los caídos, estos no figuran ni por arma, ni por grado, ni por orden alfabético. ¿Por qué? Cuando inicialmente pedimos al Ministerio de Defensa el listado de todos lo caídos, observamos nombres y apellidos repetidos, pedimos aclaraciones y volvían a repetirse otros errores. Esto nos obligó a no iniciar el grabado de las placas hasta no tener una seguridad total de quiénes debían figurar; inclusive nos encontramos con nombres y apellidos iguales que eran personas diferentes que sí habían fallecido, razón por la cual les agregamos el apellido materno. Esta disparidad de información que luego se nos aseguró que era definitivamente correcta nos llevó al temor de cometer algún error insalvable. Por ello, reunidos en el despacho de Quiñones en el Ministerio, por el temor a que aún subsistieran errores resolvimos hacer un sorteo de nombres y así ir colocándolos en las placas.