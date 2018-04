Ninguna propuesta es válida cuando tiene finalidad de muerte. Los políticos y los legisladores que no defiendan la vida y los derechos humanos no merecen nuestro voto. Hoy los diputados tienen la oportunidad de cumplir con la Constitución Nacional y encontrar soluciones que no vulneren el primer derecho humano, que es el derecho a la vida. Dos millones de argentinos en las calles quieren que en la Argentina se respete la vida. Porque una sociedad que no respeta la vida no tiene futuro, ni esperanza, ni justicia, ni paz.