También la esposa del líder tuvo un protagonismo particular en la relación con el grupo afro y otros sectores hasta el momento olvidados por el poder. Su esposo le escribió: "Ya has visto lo que vale la amistad de los pobres, y por ello cuánto importa el sostenerla y no perder medios para atraer y cultivar sus voluntades. No cortes, pues, su correspondencia. Escríbeles frecuentemente, mándales cualquier regalo sin que te duela gastar en esto", expone Reid Andrews. Los opositores atacaron a Ezcurra apodándola "la mulata Toribia".