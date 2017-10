No hace falta volver sobre la historia del Grupo Aerolíneas, así denominado casi irónicamente, que con un formato seudoempresario paraliza el crecimiento del transporte aéreo desde hace muchos años. Su conjunto de varios gremios internos con el apoyo de otros gremios periféricos actuando en coordinación, si no en complicidad, ha sido la causa fundamental del déficit crónico del ente, y peor, del atraso del sector. Se podrían sacar otras conclusiones que incluirían figuras abarcadas en el Código Penal, en gradaciones diversas, pero no es el objeto de esta nota, que sin embargo reclama una auditoría mucho más estricta e imparcial que la actual, como corresponde.