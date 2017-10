Es difícil no percibir las inconsistencias macroeconómicas, los efectos desindustrializadores y las dificultades para la sostenibilidad de esta segunda fase del programa económico. El análisis detallado del presupuesto 2018 muestra tremendas dificultades para cumplir la meta fiscal prevista del 3,2% del PBI de déficit primario, ya que no se descontaron ciertos ingresos que se registraron en 2017 y que no se repetirán en 2018 (los fondos derivados del blanqueo, la reducción de ingresos por rebajas en las retenciones a la soja del orden del 0,5% mensual a partir de 2018, y la devolución de tres puntos de ganancias a las provincias), así como gastos adicionales que no fueron computados en el proyecto de ley presupuestado (como por ejemplo, los aumentos por ley en la movilidad jubilatoria). A esto se suma que este año, nuevamente, se disponen a ocultar la magnitud del recorte subestimando la inflación. En 2017 se felicitaban por no haber ampliado las partidas del presupuesto, que estaban originalmente calculadas para una inflación de entre 12 y 17% cuando todo indica que la inflación va a superar el 23%, lo que significa un fuerte ajuste encubierto en términos reales.