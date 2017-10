Cualquiera que conozca la historia de los países desarrollados sabe que el camino hacia al desarrollo no consiste en la mecánica imitación de las políticas aplicadas por otros países. Cada país siguió un derrotero propio y complejo, que no puede simplemente copiarse. A continuación, y sobre la base del estudio del modelo australiano, de su historia y de sus rasgos estructurales, ensayamos un decálogo de razones por las cuales Argentina no puede convertirse en Australia.