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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,39 quetzales, lo que representa un aumento del 3,48% respecto al precio anterior de 8,11 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 3,29%, aunque su evolución interanual muestra una baja del -5,45%.

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El tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 21,2%, superando la volatilidad de referencia del 20,62%, lo que indica una leve inestabilidad en el mercado.