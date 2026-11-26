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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 6,31 reales brasileños, lo que representa una disminución del -2,45% respecto al cierre anterior de 6,46 reales brasileños, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del 3,02%, aunque en el contexto interanual muestra un avance del 1,71%.

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El euro ha mostrado una tendencia negativa frente al real brasileño durante el último día, marcando su primer descenso consecutivo. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 17,36%, considerablemente por encima de la volatilidad de referencia de 13,71%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado.