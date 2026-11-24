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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza a 8,38 quetzales, lo que representa un incremento del 3,38% respecto al precio de cierre anterior de 8,11 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 3,01%, aunque su variación interanual se sitúa en un descenso del -5,78%.

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En los últimos días, el tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva, acumulando un día consecutivo de alza. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 20,5%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia de 20,63%, indicando una leve estabilidad en el mercado.