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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 6,52 reales brasileños, reflejando una variación del 0,41% respecto al precio anterior de 6,49 reales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 2,56%, mientras que, en términos interanuales, su variación se sitúa en un incremento del 5,03%.

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En los últimos días, el euro ha experimentado una tendencia positiva frente al real brasileño, marcando un incremento consecutivo. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 12,5%, inferior a la volatilidad de referencia del 13,54%, indicando una leve estabilidad en el mercado cambiario.