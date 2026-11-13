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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 13 de noviembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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En el cierre de operaciones, el tipo de cambio del dólar estadounidense se ubicó en 7,64 quetzales, lo que representa un aumento del 2,06% respecto al precio de 7,49 quetzales en la jornada previa, según Dow Jones.

El dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos tres días, impulsado por la fortaleza del dólar en los mercados internacionales.

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La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 30,76%, considerablemente superior a la volatilidad de referencia del 21,2%, lo que indica un entorno de inestabilidad en el mercado cambiario.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un leve avance de 0,01%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,95%.

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