Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 13 de noviembre

Guardar

En el cierre de operaciones, el tipo de cambio del dólar estadounidense se ubicó en 7,64 quetzales, lo que representa un aumento del 2,06% respecto al precio de 7,49 quetzales en la jornada previa, según Dow Jones.

El dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos tres días, impulsado por la fortaleza del dólar en los mercados internacionales.

PUBLICIDAD

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 30,76%, considerablemente superior a la volatilidad de referencia del 21,2%, lo que indica un entorno de inestabilidad en el mercado cambiario.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un leve avance de 0,01%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,95%.