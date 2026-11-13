Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 13 de noviembre

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,43 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, lo que representa una variación porcentual de 0,07% según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 1,05%, mientras que en el año ha experimentado una variación positiva del 4,13%.

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El dólar estadounidense frente al dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos cuatro días, reflejando un aumento en el interés de los inversores en la moneda estadounidense.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en un 3,6%, por debajo de la volatilidad de referencia del 4,05%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.