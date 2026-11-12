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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 12 de noviembre

La divisa estadounidense registró un avance en su cotización respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,65 quetzales, lo que representa un aumento del 3,31% respecto al precio de cierre anterior de 7,4 quetzales. Dow Jones

El tipo de cambio del dólar estadounidense al quetzal muestra una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento sostenido durante dos días consecutivos. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 34,12%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia del 21,4%, lo que sugiere un entorno de alta inestabilidad en el mercado.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 3,26%, mientras que su variación interanual se sitúa en un 2,02%.

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