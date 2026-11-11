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Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 11 de noviembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 1,42 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, lo que representa una variación positiva del 0,42% respecto al cierre anterior. Según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 1,63%, mientras que su evolución interanual muestra un incremento del 2,99%.

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El dólar estadounidense ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, evidenciando un fortalecimiento frente al dólar canadiense.

La volatilidad actual del par dólar estadounidense/dólar canadiense se sitúa en 4,69%, superando la volatilidad de referencia del 4,06%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.

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