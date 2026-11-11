Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 11 de noviembre

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 1,42 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, lo que representa una variación positiva del 0,42% respecto al cierre anterior. Según Dow Jones.
En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 1,63%, mientras que su evolución interanual muestra un incremento del 2,99%.
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El dólar estadounidense ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, evidenciando un fortalecimiento frente al dólar canadiense.
La volatilidad actual del par dólar estadounidense/dólar canadiense se sitúa en 4,69%, superando la volatilidad de referencia del 4,06%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.