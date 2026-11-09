Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 9 de noviembre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,57 quetzales, registrando una variación del 0,7% respecto al precio de cierre anterior de 8,51 quetzales, de acuerdo con Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 3,47%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del -4,52%.

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El euro se ha apreciado frente al quetzal guatemalteco por sexta jornada consecutiva, evidenciando una tendencia positiva en el tipo de cambio. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 12,84%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 20,23%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado.