Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 9 de noviembre

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 8,56 quetzales, lo que representa un incremento del 0,56% respecto al precio de cierre anterior de 8,51 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro registró una subida del 3,33%, aunque su evolución interanual muestra un descenso del -4,65%.

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La tendencia del tipo de cambio euro a quetzal guatemalteco ha sido positiva en los últimos días, acumulando seis jornadas al alza. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 12,84%, por debajo de la volatilidad de referencia del 20,23%, lo que sugiere una mayor estabilidad en el mercado cambiario.