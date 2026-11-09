Noticias

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de apertura del 9 de noviembre

La moneda europea ha registrado un avance en comparación con la jornada anterior

Imagen ERBLW5LTXJEQBFCUIROX6DDH5U
Guardar

En la apertura del día, el cambio del euro se sitúa en 13,22 bolivianos, marcando un incremento del 0,44% respecto al cierre anterior de 13,16 bolivianos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance de 0,23, mientras que su variación interanual ha sido del 63,84%.

PUBLICIDAD

En los últimos días, el tipo de cambio del euro frente al boliviano presenta una tendencia positiva, marcando un incremento sostenido que se mantiene por un día consecutivo. La volatilidad actual del 7,03%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 44,49%, sugiere un entorno de estabilidad en el mercado cambiario.

Los pronósticos económicos para el euro en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028.

PUBLICIDAD

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.

Temas Relacionados

Precio del euro en BoliviaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Pronóstico del clima en Punta del Este este domingo 8 de noviembre : temperatura, lluvias y viento

Las marcas históricas de la temperatura máxima y mínima en toda la historia de Uruguay la tiene Florida con 44 grados registrada en enero de este año y Mercedes con -7.6 grados en 2007

Pronóstico del clima en Punta del Este este domingo 8 de noviembre : temperatura, lluvias y viento

Clima en Montevideo: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Las marcas históricas de la temperatura máxima y mínima en toda la historia de Uruguay la tiene Florida con 44 grados registrada en enero de este año y Mercedes con -7.6 grados en 2007

Clima en Montevideo: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Clima en Encarnación: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

En Paraguay la temperatura promedio anual está entre los 20 y 25 grados y casi todo el año hay <br>lluvias

Clima en Encarnación: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

¿Cómo estará el clima en Asunción este 8 de noviembre?

Durante el invierno en Paraguay la temperatura desciende hasta los cero grados, siendo -7 grados el récord histórico, ocurrido en el año 2000

¿Cómo estará el clima en Asunción este 8 de noviembre?

Se percibe sismo de magnitud 5.2 en la ciudad de Pisagua este domingo 8 de noviembre

Debido a su ubicación geográfica, Chile está expuesto a sufrir constantemente de este tipo de eventos sísmicos

Se percibe sismo de magnitud 5.2 en la ciudad de Pisagua este domingo 8 de noviembre