Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 6 de noviembre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,52 quetzales, marcando un incremento del 2,42% respecto al precio de cierre anterior de 8,32 quetzales. Fuente: Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance del 2,84%, aunque su evolución interanual muestra una caída del -5,2%.

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El euro se ha apreciado frente al quetzal guatemalteco durante los últimos cuatro días, mostrando una tendencia positiva sostenida. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 14,29%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 20,2%, lo que sugiere una estabilidad en la relación entre ambas monedas.