Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 6 de noviembre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 1,57 dólares canadienses, permaneciendo sin cambios respecto al precio previo de 1,57, con una ligera variación porcentual de 0,05% en comparación con la jornada anterior; según información de Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance de 0,98, aunque en comparación con el año anterior, ha sufrido un descenso del -2,5%.

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El euro se ha mantenido en una tendencia positiva frente al dólar canadiense durante los últimos cinco días, lo que sugiere un fortalecimiento constante de la divisa europea. La volatilidad actual del tipo de cambio euro-dólar canadiense es del 2,37%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,08%, indicando una fase de estabilidad en el mercado.