Noticias

Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 6 de noviembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del viernes

Imagen TZQSRZO75NH6NKWC524NBLF7CA
Guardar

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 1,57 dólares canadienses, permaneciendo sin cambios respecto al precio previo de 1,57, con una ligera variación porcentual de 0,05% en comparación con la jornada anterior; según información de Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance de 0,98, aunque en comparación con el año anterior, ha sufrido un descenso del -2,5%.

PUBLICIDAD

El euro se ha mantenido en una tendencia positiva frente al dólar canadiense durante los últimos cinco días, lo que sugiere un fortalecimiento constante de la divisa europea. La volatilidad actual del tipo de cambio euro-dólar canadiense es del 2,37%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,08%, indicando una fase de estabilidad en el mercado.

Temas Relacionados

Precio del euro en CanadáTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de cierre del 6 de noviembre

Así cerró el cambio al peso cubano en promedio oficial este viernes

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de cierre del 6 de noviembre

Euro hoy en Panamá: cotización de cierre del 6 de noviembre

La moneda europea experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Panamá: cotización de cierre del 6 de noviembre

Euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 6 de noviembre

La moneda europea experimentó una caída en su valor respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 6 de noviembre

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 6 de noviembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 6 de noviembre

Dólar hoy en Bolivia: cotización de cierre del 6 de noviembre

La divisa estadounidense registró un avance en su valor respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Bolivia: cotización de cierre del 6 de noviembre