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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 6 de noviembre

La divisa estadounidense registró un alza respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el cambio del dólar estadounidense se cotizó en promedio a 7,64 quetzales, lo que representa un incremento del 3,24% respecto al precio de cierre anterior de 7,4 quetzales. Fuente: Dow Jones.

El dólar estadounidense a quetzal presenta una tendencia positiva, manteniéndose por un día en aumento. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 34,9%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 21,13%, lo que indica un panorama de inestabilidad en el mercado.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un leve avance del 0,01%, mientras que en el último año ha mostrado una variación positiva del 1,88%.

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