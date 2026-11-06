Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 6 de noviembre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 6,13 reales brasileños, manteniendo el mismo nivel que en la jornada previa. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance del 1,93%, aunque presenta una variación interanual negativa del -2,39%.

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Durante los últimos dos días, el tipo de cambio del euro al real brasileño ha mostrado una tendencia negativa, reflejando un debilitamiento constante de la moneda europea. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 7,92%, considerablemente inferior a la volatilidad de referencia del 13,58%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.