Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 6 de noviembre

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó a 1,41 dólares canadienses, tras un incremento del 0,75% respecto al precio de cierre anterior de 1,40, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 1,13%, mientras que en términos interanuales, su incremento se sitúa en 1,5%.

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El tipo de cambio del dólar estadounidense frente al dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, reflejando un fortalecimiento del billete verde. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 4,85%, por encima de la volatilidad de referencia de 4,04%, lo que indica una mayor inestabilidad en el mercado en el corto plazo.