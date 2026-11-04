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Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 4 de noviembre

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el cambio del euro se situó en 8,58 quetzales, lo que representa una variación del 3,57% en comparación con el cierre anterior de 8,29 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro presentó una subida del 3,98%, aunque en el contexto interanual, experimenta una caída del -3,58%.

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El euro ha mantenido una tendencia positiva frente al quetzal guatemalteco durante los últimos dos días.

La volatilidad actual del tipo de cambio euro-quetzal es del 20,74%, ligeramente superior a la volatilidad de referencia del 20,45%, lo que sugiere una ligera inestabilidad en el mercado.

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