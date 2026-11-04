Precio del euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 4 de noviembre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 6,14 reales brasileños, lo que representa un incremento del 0,98% en comparación con el precio de cierre anterior de 6,08 reales. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance de 2,98, aunque en términos interanuales muestra una disminución del -1,96%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al real brasileño durante los últimos tres días, reflejando una demanda creciente en el mercado. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 7,1%, inferior a la volatilidad de referencia de 13,59%, lo que indica un período de relativa estabilidad en este par de divisas.