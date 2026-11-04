Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 4 de noviembre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,57 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, con una ligera disminución del -0,02% en comparación con el cierre anterior de 1,57. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro avanzó un 0,24%, aunque en términos interanuales registra una bajada del 2,99%.

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El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando su primer día consecutivo de descenso. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,69%, inferior a la volatilidad de referencia del 4,08%, lo que sugiere una ligera inestabilidad en el mercado.