Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 4 de noviembre

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,64 quetzales, lo que representa un aumento del 3,2% respecto al precio de cierre anterior de 7,4 quetzales. Dow Jones

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, reflejando un fortalecimiento de la moneda estadounidense en el mercado local.

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La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 34,69%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia de 21,23%, lo que indica un escenario de inestabilidad en el mercado cambiario.

En la última semana, el dólar estadounidense ha registrado un avance del 3,27%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,96%.